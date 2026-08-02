2 августа красноярские железнодорожники отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 2 августа, работники и ветераны Красноярской железной дороги принимают поздравления с профессиональным праздником. Он посвящён труду специалистов более 50 профессий отрасли и традиционно отмечается в первое воскресенье августа. [caption id= «attachment_372791» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Накануне, губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил краевые награды десяти лучшим специалистам Красноярской магистрали — тем, кто своим многолетним добросовестным трудом заслужил признание коллег и жителей региона. Стальные магистрали не зря называют артериями страны, ведь на них постоянно кипит жизнь. Благодаря профессионализму тех, кто здесь работает, ответственности и умению принимать точные решения в любой ситуации железная дорога остаётся одной из самых надёжных транспортных систем страны, — отметил Михаил Котюков. [caption id= «attachment_372790» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Сегодня на предприятиях и в подразделениях Красноярской железной дороги трудятся свыше 26 тысяч человек, обеспечивающих транспортные потребности Сибири. Особой гордостью отрасли остаются трудовые династии: общий стаж более чем 50 семей красноярских железнодорожников превышает 400 лет.