Россельхознадзор рассказал, как уничтожить борщевик на даче и не обжечься

Специалисты ведомства настаивают на комплексном подходе, который зависит от времени года. Весной и в начале лета участок необходимо обработать гербицидами (подходят средства против двудольных растений), затем перепахать землю и засеять её клевером или люцерной для создания плотного дёрна. Во второй половине лета цикл повторяют: скосить выжившие растения, провести повторную химическую обработку и посеять озимые культуры.