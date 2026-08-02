Россельхознадзор рассказал, как уничтожить борщевик на даче и не обжечься

В Новосибирской области владельцев земельных участков призвали к обязательной борьбе с борщевиком Сосновского. Региональное управление Россельхознадзора опубликовало детальную инструкцию по уничтожению опасного сорняка, несоблюдение которой грозит штрафами до 700 тысяч рублей.
Специалисты ведомства настаивают на комплексном подходе, который зависит от времени года. Весной и в начале лета участок необходимо обработать гербицидами (подходят средства против двудольных растений), затем перепахать землю и засеять её клевером или люцерной для создания плотного дёрна. Во второй половине лета цикл повторяют: скосить выжившие растения, провести повторную химическую обработку и посеять озимые культуры.
При этом использование химии имеет строгие ограничения. В водоохранных зонах и вблизи пляжей применять гербициды запрещено — там допускается только регулярное скашивание раз в две недели до полного исчезновения вредителя.
Россельхознадзор также напомнил о высокой токсичности сока борщевика. Работать на участке нужно исключительно в защитном костюме, очках и резиновых сапогах. Если сок попал на кожу, место следует немедленно промыть водой с мылом и избегать попадания солнечных лучей в течение двух-трёх дней во избежание сильных ожогов.