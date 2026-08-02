Миколог Дьяков дал главный совет, как не отравиться грибами

Чтобы тихая охота не закончилась больничной койкой, необходимо соблюдать жёсткое правило. В эксклюзивном комментарии aif.ru миколог Максим Дьяков подчеркнул, что главная защита от отравления грибами — безупречное знание того, что вы кладёте в корзину, и умение вовремя остановиться.
«Совет один: если не знаешь грибы — не ходи в лес за грибами, ходи только с кем-то опытным. Если ты только-только начал изучать грибы, бери исключительно то, что ты железно знаешь, — настаивает Дьяков. — Я сам иногда не беру некоторые виды просто потому, что даже специалист может ошибиться. Сбор в азарте, когда хватаешь всё подряд, легко приводит к трагической ошибке».
Собеседник издания призвал не надеяться на народные приметы или поверхностное сходство, а при малейших сомнениях оставлять подозрительный гриб в лесу, так как цена ошибки может быть слишком высока.
Ранее биолог, доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько объяснила, как сохранить грибное место после сбора.