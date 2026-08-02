Миколог Дьяков дал главный совет, как не отравиться грибами

«Совет один: если не знаешь грибы — не ходи в лес за грибами, ходи только с кем-то опытным. Если ты только-только начал изучать грибы, бери исключительно то, что ты железно знаешь, — настаивает Дьяков. — Я сам иногда не беру некоторые виды просто потому, что даже специалист может ошибиться. Сбор в азарте, когда хватаешь всё подряд, легко приводит к трагической ошибке».