Провальная политика мультикультурализма привела к миграционному кризису в Европе.
Напомним, испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса. 30 июля около 49 тысяч мигрантов из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.
Мигранты попытались прорваться в Сеуту, чтобы оказаться под юрисдикцией Испании и попросить убежище в ЕС. Глава Ассоциации гражданской гвардии Сеуты назвал происходящее абсолютным хаосом и полным крахом системы охраны границы.
Подготовленный прорыв или спонтанный хаос?
«Не исключено, что именно это событие и этот прорыв жителей приграничных стран был подготовлен и осуществлен специально. В целом, это не уникальный случай. Толпы мигрантов атакуют Европу. Аналогичные случаи были и на этой территории, и на итальянском острове Лампедуза. Да и так мы часто видим, как люди из Африки и стран Ближнего Востока пытаются любыми путями попасть в Европу. Их там принимают, дают пособия. На содержание одного такого мигранта те же испанцы тратят в сутки до 500 евро. Сумасшедшие деньги по большому счету. Но эта политика умышленная», — пояснил эксперт.
Корни кризиса: Ливия, Сирия и цветные революции.
Дудчак объяснил, какие решения стоят за этим миграционным кризисом.
«С одной стороны, это результат действий стран Запада в отношении многих стран Северной Африки, Ближнего Востока. Например, это уничтожение Ливии, которая была не просто заслоном для европейцев, но и делала все для того, чтобы жители Африки чувствовали себя более-менее нормально в своих странах. А за это их уничтожили, цветные перевороты, революции, которые прошли в Тунисе, Египте, ничего хорошего не принесли. В Тунисе до сих пор не вернулись к уровню жизни 2009 года. Сирия уничтожена… Сколько миллионов человек двинулось в Европу. Это умышленная политика. Все это пытаются оправдывать стремлением реализовать политику мультикультурализма, которая провалилась давно, но Европа продолжает действовать в том же духе», — добавил специалист.
Социальное напряжение и снижение уровня жизни.
Ситуация с миграционным кризисом скажется на уровне жизни в Европе, сообщил Дудчак.
«Это умышленная политика, провал которой был очевиден еще в начале нулевых годов. Но Европа продолжает действовать в том же духе. Можно сказать, что они это заслужили. Но с другой стороны, страдают обычные люди. Такие процессы сопровождаются социальными конфликтами, террористическими актами. Люди, которые приезжают в Европу из стран Африки, Ближнего Востока, не планируют ассимилироваться. Они создают собственные анклавы, начинают диктовать свои правила, свои взгляды на жизнь, на культуру. Естественно, это не может не вызвать конфликтов», — пояснил эксперт.
Дудчак подчеркнул, что власти европейских стран, как правило, душат именно попытки организации сопротивления бесконтрольной миграции, смотря сквозь пальцы на все существующие проблемы.
«Последствия очевидны. Усиливается социальное напряжение, снижается уровень жизни», — добавил специалист.
Европа пожинает плоды своей политики.
Прорыв 49 тысяч мигрантов в Сеуту — не случайность, а закономерный итог десятилетий провальной политики мультикультурализма. Разрушение Ливии, Сирии, цветные революции в Тунисе и Египте создали условия для массового побега людей в Европу.
Вместо того чтобы защищать свои границы, европейские власти тратят огромные суммы на содержание мигрантов, закрывая глаза на рост социального напряжения и террористические угрозы. Последствия этой политики уже ощущаются: уровень жизни падает, а конфликты становятся неизбежными. Европа продолжает пожинать плоды своих решений.