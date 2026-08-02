Мигранты топят ЕС: раскрыт сценарий новой катастрофы

«С одной стороны, это результат действий стран Запада в отношении многих стран Северной Африки, Ближнего Востока. Например, это уничтожение Ливии, которая была не просто заслоном для европейцев, но и делала все для того, чтобы жители Африки чувствовали себя более-менее нормально в своих странах. А за это их уничтожили, цветные перевороты, революции, которые прошли в Тунисе, Египте, ничего хорошего не принесли. В Тунисе до сих пор не вернулись к уровню жизни 2009 года. Сирия уничтожена… Сколько миллионов человек двинулось в Европу. Это умышленная политика. Все это пытаются оправдывать стремлением реализовать политику мультикультурализма, которая провалилась давно, но Европа продолжает действовать в том же духе», — добавил специалист.