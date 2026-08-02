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Глава ФНПР объяснил причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин

Сергей Черногаев заявил, что женский труд в основном применяется в сферах, где требуется усидчивость, однако эти профессии оплачиваются не так высоко.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Женский труд в основном применяется в сферах, где нужна усидчивость, однако эти профессии не так высоко оплачиваются. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил председатель ФНПР Сергей Черногаев.

«Там, где требуется рутинный труд, где нужна усидчивость, например, это специалисты по обработке данных, экономисты, бухгалтерские и финансовые работники, там применяется в основном женский труд. К сожалению, этот труд не так высоко оплачивается, нежели тот, который связан с опасными производствами, с вредными факторами, с тяжелыми условиями труда, где в основном задействованы мужчины», — сказал Черногаев, отвечая на вопрос, с чем связана разница между зарплатами мужчин и женщин.

При этом он подчеркнул, что в последнее время сфера, где используется женский труд, постепенно расширяется. По словам главы ФНПР, это объективный процесс, так как условия труда улучшаются.

Черногаев также назвал положительным трендом увеличение возможностей для женщин в выборе профессий. Однако важно, чтобы это не влияло на репродуктивное здоровье, считает эксперт. Кроме этого, он добавил, что разница в зарплатах может также быть связана с определенными нюансами той или иной профессии или с обязанностями, которые надо выполнять.