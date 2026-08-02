Глава ФНПР объяснил причину разрыва в зарплатах мужчин и женщин

«Там, где требуется рутинный труд, где нужна усидчивость, например, это специалисты по обработке данных, экономисты, бухгалтерские и финансовые работники, там применяется в основном женский труд. К сожалению, этот труд не так высоко оплачивается, нежели тот, который связан с опасными производствами, с вредными факторами, с тяжелыми условиями труда, где в основном задействованы мужчины», — сказал Черногаев, отвечая на вопрос, с чем связана разница между зарплатами мужчин и женщин.