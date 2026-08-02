Легенда НХЛ назвал чиновников IIHF трусами из-за отстранения России

Российская сторона не согласна с позицией IIHF. В Федерации хоккея России уже заявили о намерении обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В ФХР отметили, что доводы федерации о рисках протестов из-за большого числа беженцев с Украины в Германии считают немотивированными.