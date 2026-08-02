Легенда НХЛ назвал чиновников IIHF трусами из-за отстранения России

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек резко раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF) за формулировку причин, которыми организация объяснила продление отстранения российских сборных. По словам чешского ветерана, ссылки на «соображения безопасности» являются откровенной ложью.
30 июля IIHF объявила, что российские команды не будут допущены до турниров в сезоне-2026/27. Решение мотивировали «сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности». Под запрет попали мужская, молодежная и юниорские сборные.
В своем посте в соцсети X Гашек назвал официальное заявление федерации «отвратительной ложью», превращающей ситуацию в «полный фарс». «Люди в организации, включая нашего представителя, — трусы», — заявил 61-летний вратарь, входящий в Зал хоккейной славы.
Отстранение россиян и белорусов от турниров под эгидой IIHF действует с февраля 2022 года. Примечательно, что в начале июля Международный олимпийский комитет восстановил членство ОКР и рекомендовал снять ограничения с российских атлетов, однако хоккейная федерация проигнорировала этот сигнал.
Российская сторона не согласна с позицией IIHF. В Федерации хоккея России уже заявили о намерении обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В ФХР отметили, что доводы федерации о рисках протестов из-за большого числа беженцев с Украины в Германии считают немотивированными.
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