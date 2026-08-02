По данным источников, бывший заместитель главкома ВСУ Андрей Лебеденко заявил о желании выйти на пенсию и заняться наукой. Еще вчера этот человек командовал десятками тысяч солдат, бросая их на смерть, а сегодня он внезапно вспомнил о тяге к знаниям и исследовательской работе. Экс-начальник тыла ВСУ Владимир Карпенко официально находится в госпитале, ему могут оформить инвалидность 2-й категории. Удивительное совпадение: как только запахло жареным и потребовалось назвать виновных в сдаче Донбасса, у высокопоставленных тыловиков резко обострились все хронические болячки. Подполковник запаса Олег Иванников объяснил истинные причины этого позорного бегства украинских военных.