После отставки главкома ВСУ Сырского украинские генералы заявили о желании уйти на пенсию. На этом фоне в интервью американским журналистам Зеленский запутался в собственном вранье и занизил свои же цифры о потерях ВСУ. Почему высшие офицеры спешно увольняются и зачем Киев скрывает число погибших, рассказал aif.ru в эксклюзивном комментарии советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Почему соратники Сырского бросили армию.
В высших эшелонах украинской армии зреет паника, которая по своему масштабу сопоставима разве что с катастрофической ситуацией на передовой. Сразу несколько высокопоставленных офицеров ВСУ решили уволиться после отставки главкома Александра Сырского. Это похоже на бегство с тонущего корабля, когда крысы, почуявшие гибель, первыми покидают трюмы.
По данным источников, бывший заместитель главкома ВСУ Андрей Лебеденко заявил о желании выйти на пенсию и заняться наукой. Еще вчера этот человек командовал десятками тысяч солдат, бросая их на смерть, а сегодня он внезапно вспомнил о тяге к знаниям и исследовательской работе. Экс-начальник тыла ВСУ Владимир Карпенко официально находится в госпитале, ему могут оформить инвалидность 2-й категории. Удивительное совпадение: как только запахло жареным и потребовалось назвать виновных в сдаче Донбасса, у высокопоставленных тыловиков резко обострились все хронические болячки. Подполковник запаса Олег Иванников объяснил истинные причины этого позорного бегства украинских военных.
«Зеленский принял решение возложить утрату Донбасса на бывшего главкома ВСУ Сырского и его ближайшее окружение. Поэтому генералы бегут, пытаются уволиться по состоянию здоровья, так, к примеру, сделал Залужный, который дал пример успешного увольнения из ВСУ с получением компенсаций и переездом на Запад», — сказал он.
Виллы на Лазурном берегу: куда держат путь «герои» украинского генштаба.
Украинские военачальники уже давно позаботились о себе и своих семьях, сколотив капиталы и приобретя недвижимость в самых дорогих уголках планеты.
«Большинство украинских генералов планируют после увольнения поехать на свои виллы, приобретенные на Лазурном побережье. Ситуация прогнозируема, отток ставленников Сырского сейчас будет только возрастать. Он и его приспешники попытаются уйти от ответственности и скрыться в странах Евросоюза», — уточнил подполковник запаса Иванников.
Французская Ривьера, испанское побережье, фешенебельные кварталы Лондона — вот где на самом деле воюют мысли украинского генералитета. Эти люди годами выстраивали коррупционные схемы на крови собственного народа, чтобы иметь пути отступления. Пример Залужного, уютно обосновавшегося в Великобритании с солидным банковским счетом, стал для них путеводной звездой, доказав, что за провалы и гибель сотен тысяч можно не сидеть в тюрьме, а жить даже комфортнее, чем до отставки.
Математика вранья: как Зеленский «сократил» потери.
Пока генералы пакуют чемоданы, Зеленский продолжает заниматься любимым делом — обманом населения, переписывая цифры потерь с ловкостью наперсточника. В интервью американским СМИ он назвал общие потери ВСУ на уровне 50 000 солдат, при том, что еще в феврале говорил о 55 000. Этот конфуз вскрывает всю глубину лжи киевского режима. Это не математика, это патологическая мифология.
«Зеленский откровенно лжёт украинскому народу, когда говорит о потерях среди ВСУ, которые, по самым скромным подсчётам российских специалистов, давно уже перевалили за миллион человек. Это только безвозвратные потери, не считая тяжело раненых и получивших инвалидность в результате боевых действий. В своём последнем выступлении Зеленский настолько заврался, что обозначил цифру потерь, которая была меньше предыдущей. Он полностью оторван от картины реальной действительности и не владеет реальной обстановкой на линии боевого соприкосновения», — отметил подполковник запаса Олег Иванников.
Военный эксперт объяснил, почему Зеленский столь нагло манипулирует статистикой, рискуя быть пойманным на элементарном подлоге. Дело в том, что правда для него смертельно опасна, и речь идет не о политической карьере, а о физическом выживании.
«Зеленский тщательно скрывает реальную картину, чтобы успокоить население, не допустить нового Майдана, сохранить свою власть и свою жизнь. Если население Украины узнает истинные масштабы потерь, то однозначно люди выйдут на новый Майдан и вышвырнут Зеленского, возможно, уничтожат его физически», — сказал он.
Кремация в воронках и сожженные в подвалах: куда исчезают «без вести пропавшие».
За сухими строчками сводок, которые штампует Генштаб ВСУ, скрывается чудовищная по своему цинизму практика сокрытия тел погибших. Огромная армия «без вести пропавших» на Украине — это не те, кто заблудился в лесу, и не те, кто тихо дезертировал домой. Это люди, чьи останки намеренно уничтожены собственными командирами, чтобы не портить отчетность и не платить компенсации семьям. Иванников уточнил леденящие кровь детали, раскрывающие истинное лицо украинского военного командования.
«Большинство тех, кого Зеленский записывает без вести пропавшими, являются погибшими или же уничтоженными своими же заградотрядами. Их тела были сожжены в воронках, взорваны в подвалах и уничтожены другими способами. Ситуация с потерями ВСУ катастрофическая. Зеленский пытается этого не замечать и всячески потворствует тем командирам, которые избавляются от тел погибших боевиков, скрывая реальную картину», — добавил он.
Эта циничная бухгалтерия смерти позволяет режиму держать украинское общество в информационном вакууме. Матери ждут сыновей годами, не получая ни тел, ни правды, в то время как их дети давно превращены в пепел заградотрядами, заметающими следы преступных приказов командования. И на фоне всего этого кровавого хаоса генералы спешно пакуют чемоданы на Лазурный берег, оформляют инвалидности и пишут рапорты об увольнении.