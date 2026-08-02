Минобороны РФ: военные ликвидировали пехоту и роботов ВСУ у Красного Лимана

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают ликвидировать различную технику и личный состав ВСУ, которые пытаются осуществить ротацию и подвоз материальных средств на позиции в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики в зоне проведения СВО. На кадрах объективного контроля — прямые попадания FPV-дронов и ликвидация нескольких единиц НРТК и живой силы подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.