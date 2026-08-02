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Минобороны РФ: военные ликвидировали пехоту и роботов ВСУ у Красного Лимана

Российские военные ликвидировали пехоту и несколько наземных робототехнических комплексов украинских войск в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пехоту и несколько наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли военнослужащие 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад».

В МО показали соответствующие кадры.

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают ликвидировать различную технику и личный состав ВСУ, которые пытаются осуществить ротацию и подвоз материальных средств на позиции в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики в зоне проведения СВО. На кадрах объективного контроля — прямые попадания FPV-дронов и ликвидация нескольких единиц НРТК и живой силы подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.

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