Сбросили 900-килограммовую бомбу: в жилом квартале Ирана появилась воронка после удара США

Американский лидер Дональд Трамп днем ранее внезапно выразил готовность дать шанс мирным переговорам с Ираном. Однако не всё так просто. Сначала Тегеран должен прекратить любые боевые действия в отношении объектов США. Дональд Трамп заявил, что основой переговоров является режим тишины. Он считает, что именно Иран должен прекратить все удары. Как утверждает The New York Post, Вашингтон и Тегеран сейчас ведут переговоры. Они участвуют в технических консультациях.