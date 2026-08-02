Сбросили 900-килограммовую бомбу: в жилом квартале Ирана появилась воронка после удара США

Согласно приведенным кадрам, на месте сброшенной бомбы образовалась огромная воронка. Удар был нанесен ночью 30 июля. Утверждается, что американцы сбросили на Иран одну из своих самых мощных неядерных бомб. В результате погибли три человека.
В материале сказано, что диаметр образовавшейся воронки и фрагменты боеприпасов свидетельствуют о применении США авиабомбы MK-84. Она весит порядка 907 кг. Обнаружить какие-либо доказательства наличия рядом с жилым домом военных объектов не удалось, указывает автор. Удар, как утверждается, нанесен по густонаселенному району.
Представитель Центрального командования США Тим Хокинс в комментарии газете заявил, что американское военное руководство имеет представление об ударе. Власти изучают полученные сведения. При этом Тим Хокинс отверг обвинения в адрес США. По его словам, американцы не бьют по жилым районам.
Американский лидер Дональд Трамп днем ранее внезапно выразил готовность дать шанс мирным переговорам с Ираном. Однако не всё так просто. Сначала Тегеран должен прекратить любые боевые действия в отношении объектов США. Дональд Трамп заявил, что основой переговоров является режим тишины. Он считает, что именно Иран должен прекратить все удары. Как утверждает The New York Post, Вашингтон и Тегеран сейчас ведут переговоры. Они участвуют в технических консультациях.
При этом никаких результатов пока заявления Дональда Трампа не принесли. КСИР вновь атаковал военные объекты США. Цели расположены на территории Кувейта. Под удар попала стратегически важная авиабаза Ахмад аль-Джабер. Удар был нанесен силами БПЛА. В результате зафиксированы попадания по ангарам истребителей, ключевым системам спутниковой связи и складам.
В то же время американцы нанесли удары по Ирану. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об атаке десятков объектов КСИР. Целями стали командные центры и объекты, связанные с запуском ракет и беспилотников.