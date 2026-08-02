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Финляндия закрыла проход для диких животных на границе с Россией из-за чумы свиней

Финская пограничная служба закрыла проход для диких животных на границе с Россией, чтобы воспрепятствовать попаданию в страну свиней, зараженных африканской чумой. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в пресс-службе.

Финская пограничная служба закрыла проход для диких животных на границе с Россией, чтобы воспрепятствовать попаданию в страну свиней, зараженных африканской чумой. Об этом в субботу, 1 августа, сообщили в пресс-службе.

— Пограничное управление Юго-Восточной Финляндии на неопределенный срок закрыло проходы для дичи в заборе на восточной границе из-за африканской чумы свиней, — говорится в сообщении на странице в Х.

До этого также сообщалось, что финская компания Fingrid уведомила российских операторов связи, что с 2027 года намерена прекратить обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи.

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен, в свою очередь, считает, что закрытие российско-финской границы стало катастрофой для Финляндии и ее экономики.

По словам финского аналитика Сакари Линдена, Запад втягивает Финляндию в войну с Россией, размещая войска Североатлантического альянса на территории Лапландии.

При этом 23 июля в СМИ утверждали, что в период с января по апрель Финляндия нарастила объем импорта товаров из России на 15 миллионов евро, несмотря на действующие ограничения Евросоюза.

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