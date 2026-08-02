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Сбоя не было: обрыв троллейбусной сети во Владивостоке устранили до начала движения

Повреждение контактной сети произошло около 5 утра, его ликвидировали до выхода машин на линию.

Источник: PrimaMedia.ru

Сегодняшняя информация о якобы имевшем место сбое в движении троллейбусов во Владивостоке не подтвердилась. Как пояснили в мэрии, обрыв контактной сети в районе улицы Героев Варяга действительно был, но он случился примерно в 5 часов утра, еще до того, как троллейбусы начали работу.

«В районе 5 утра до начала работы троллейбусов был обрыв контактной сети в районе Варяг. Линию оперативно восстановили, троллейбусы ходят в штатном режиме», — сообщили в администрации.

Кроме того, в мэрии отметили, что информация о том, что отключены почти все электроподстанции, обеспечивающие питание троллейбусной сети, в том числе и в депо на Иртышской, 7, которые распространялись по локальным СМИ, не соответствует действительности.