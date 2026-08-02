В Улан-Удэ произошло необычное ДТП: столкнулись два трамвая

В Бурятии возбудили уголовное дело после необычного дорожно-транспортного происшествия — столкновения двух трамваев. Об том информирует пресс-служба Следственного комитета. Сообщается что десять пассажиров и водитель одного из трамваев получили травмы. Среди пострадавших двое детей.
«Столкнулись два трамвая, следовавшие по маршруту навстречу друг другу. Наполненность вагонов в выходной день была средняя», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
СК приводит одну из версий произошедшего. Предварительно, трамваи столкнулись из-за неисправности в автоматической системе перевода стрелок.
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