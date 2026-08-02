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В Улан-Удэ произошло необычное ДТП: столкнулись два трамвая

СК возбудил уголовное дело после столкновения трамваев в Улан-Удэ.

Источник: Комсомольская правда

В Бурятии возбудили уголовное дело после необычного дорожно-транспортного происшествия — столкновения двух трамваев. Об том информирует пресс-служба Следственного комитета. Сообщается что десять пассажиров и водитель одного из трамваев получили травмы. Среди пострадавших двое детей.

«Столкнулись два трамвая, следовавшие по маршруту навстречу друг другу. Наполненность вагонов в выходной день была средняя», — сказано в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

СК приводит одну из версий произошедшего. Предварительно, трамваи столкнулись из-за неисправности в автоматической системе перевода стрелок.

Напомним, вечером 31 июля президент Словении Наташа Пирц-Мусар стала участником ДТП и провела ночь в больнице. Авария произошла на автомагистрали на территории страны.

Ранее сообщалось, что 25 человек погибли и 44 пострадали в результате ДТП с автобусом в Алжире.

Накануне на МКАДе взорвался автомобиль после ДТП с грузовиком, погибли два человека.