В Улан-Удэ произошло необычное ДТП: столкнулись два трамвая

В Бурятии возбудили уголовное дело после необычного дорожно-транспортного происшествия — столкновения двух трамваев. Об том информирует пресс-служба Следственного комитета. Сообщается что десять пассажиров и водитель одного из трамваев получили травмы. Среди пострадавших двое детей.