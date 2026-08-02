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Губернатор поздравил «Голубые береты» с Днём ВДВ

2 августа свой праздник отмечают тысячи приморцев.

Источник: Аргументы и факты

Олег Кожемяко поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днём ВДВ.

Губернатор подчеркнул, что воздушно-десантные войска по праву считаются элитой российской армии. И сегодня, 2 августа, свой праздник отмечают тысячи приморцев. Сейчас уссурийские десантники выполняют все поставленные задачи в рамках специальной военной операции.

«Для Приморья “Голубые береты” символизируют мужество, героизм и отвагу. Благодарю за службу! Желаю всем десантникам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, силы духа и новых успехов во имя Родины!», — поздравил губернатор.