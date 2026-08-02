Губернатор поздравил «Голубые береты» с Днём ВДВ

Губернатор подчеркнул, что воздушно-десантные войска по праву считаются элитой российской армии. И сегодня, 2 августа, свой праздник отмечают тысячи приморцев. Сейчас уссурийские десантники выполняют все поставленные задачи в рамках специальной военной операции.