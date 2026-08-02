Минпросвещения России представило перечень внеурочных курсов, доступных школьникам

В новом учебном году российские школьники смогут в свободное от уроков время освоить до девяти направлений внеурочных занятий, рекомендуемых Минпросвещения РФ.
В перечень курсов вошли «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», «Орлята России», а также «Военные учебные сборы» и «Начальная военная подготовка».
Кроме того, школам рекомендовано организовать курсы по финансовой грамотности, занятия, поддерживающие математическое и естественно-научное образование и другие.
Объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю. В документе подчеркивается, что перечень курсов внеурочной деятельности определяется школами самостоятельно, передает РИА Новости.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября долю начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» увеличат с 20 до 50 процентов учебного времени.
«Вечерняя Москва», в свою очередь, рассказала, почему потребовалось увеличить количество учебных часов и чему будут обучать школьников.