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Минпросвещения России представило перечень внеурочных курсов, доступных школьникам

В новом учебном году российские школьники смогут в свободное от уроков время освоить до девяти направлений внеурочных занятий, рекомендуемых Минпросвещения РФ.

В новом учебном году российские школьники смогут в свободное от уроков время освоить до девяти направлений внеурочных занятий, рекомендуемых Минпросвещения РФ.

В перечень курсов вошли «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», «Орлята России», а также «Военные учебные сборы» и «Начальная военная подготовка».

Кроме того, школам рекомендовано организовать курсы по финансовой грамотности, занятия, поддерживающие математическое и естественно-научное образование и другие.

Объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю. В документе подчеркивается, что перечень курсов внеурочной деятельности определяется школами самостоятельно, передает РИА Новости.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября долю начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» увеличат с 20 до 50 процентов учебного времени.

«Вечерняя Москва», в свою очередь, рассказала, почему потребовалось увеличить количество учебных часов и чему будут обучать школьников.