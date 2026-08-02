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Люлин: железнодорожная отрасль нашей страны остается двигателем прогресса

2 августа — День железнодорожника.

Источник: Время

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил жителей региона с Днем железнодорожника, который отмечается 2 августа. Текст поздравления распространила пресс-служба регионального парламента.

"Уважаемые друзья! Четкая работа железной дороги зависит от профессионализма и ответственности множества людей — машинистов и диспетчеров, проводников, контролеров, ремонтников. Ваш труд позволяет связать воедино огромные территории, дает импульс развитию экономики, укрепляет безопасность России, повышает качество жизни людей.

И сегодня, несмотря на западные санкции, железнодорожная отрасль нашей страны остается двигателем прогресса. Продолжается совершенствование инфраструктуры, модернизируются предприятия системы РЖД и подвижной состав, для удобства пассажиров и грузоотправителей внедряются новые технологии и сервисы.

Мы все гордимся профессиональными достижениями наших железнодорожников и желаем вам новых успехов, стабильности, уверенного взгляда в будущее, а также здоровья и благополучия", — говорится в поздравлении.