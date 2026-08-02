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Отказавшимся от эвакуации украинкам угрожают лишением родительских прав

В Черниговской области женщинам угрожают лишением родительских прав.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Отказавшимся от принудительной эвакуации женщинам в Черниговской области угрожают лишением родительских прав, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В Черниговской области ужесточилась принудительная эвакуация местного населения для освобождения жилых строений под размещение личного состава ВСУ. Женщинам в случае отказа угрожают лишением родительских прав», — сообщил источник.

По его данным, в карательных операциях принимают участие сотрудники СБУ и полиции, прибывшие из других регионов Украины.

В середине июля силовые структуры сообщили РИА Новости, что Киев намерен вынудить пророссийски настроенных жителей Черниговской области покинуть дома, чтобы оборудовать там позиции боевиков и пункты управления беспилотниками.

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