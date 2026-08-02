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Эксперт Кондрахин назвал повод обратиться к врачу после бани

Им является появление сосудистой сетки, сообщил старший преподаватель Пироговского Университета.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Первое появление сосудистой сетки на коже после посещения бани может сигнализировать о начале варикозной болезни или хронической венозной недостаточности. Об этом рассказал ТАСС к.м.н., старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

«Появление мраморной сетки на коже после посещения бани в большинстве случаев связано с особенностями работы сосудов и вегетативной нервной системы. При длительном сидении может происходить переполнение подкожных вен, вследствие чего становится заметен характерный сосудистый рисунок. Он хорошо виден, поскольку подкожная сосудистая сеть достаточно развита. Особенно это заметно у людей со светлой кожей, но подобное может возникать и у людей с обычным цветом кожи после длительного пребывания в одном положении. У взрослых это может быть одним из первых признаков варикозной болезни или хронической венозной недостаточности», — сказал Кондрахин.

Он отметил, что у детей подобное состояние также встречается, но чаще связано с незрелостью вегетативной нервной системы. По мере роста ребенка такие проявления, как правило, проходят.

Эксперт также добавил, что есть отдельная группа людей со светлой кожей, у которых сосудистый рисунок хорошо заметен постоянно. В этом случае это не обязательно свидетельствует о патологии. Однако если мраморность кожи появилась впервые у человека, у которого раньше такого не наблюдалось, это повод обратиться к врачу-флебологу, поскольку подобные изменения могут быть ранним проявлением варикозной болезни.