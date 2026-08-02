Эксперт Кондрахин назвал повод обратиться к врачу после бани

«Появление мраморной сетки на коже после посещения бани в большинстве случаев связано с особенностями работы сосудов и вегетативной нервной системы. При длительном сидении может происходить переполнение подкожных вен, вследствие чего становится заметен характерный сосудистый рисунок. Он хорошо виден, поскольку подкожная сосудистая сеть достаточно развита. Особенно это заметно у людей со светлой кожей, но подобное может возникать и у людей с обычным цветом кожи после длительного пребывания в одном положении. У взрослых это может быть одним из первых признаков варикозной болезни или хронической венозной недостаточности», — сказал Кондрахин.