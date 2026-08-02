На двух реках в Приморье спрогнозировали подъем уровня воды

Из-за дождевого паводка уровень воды на реке Варфоломеевка у одноименного села может подняться до опасного значения. То же самое может произойти 3 августа на реке Арсеньевка близ села Яковлевка.
«Существует угроза затопления автодорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов, пониженных мест в населенных пунктах», — предупреждает ведомство.
Жителям потенциально затапливаемых населенных пунктов необходимо превентивно собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями воды и сообщениями местных властей.
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