Официальные и личные. Поздравления с Днём железнодорожника 2026

2 августа 2026 года в России отмечают День железнодорожника. В этот день традиционно поздравляют машинистов поездов, кондукторов, проводников, начальников вокзалов, диспетчеров — всех тех, кто связан с железными дорогами. Масштабы отрасли поражают: сегодня в России таких специалистов более 1 млн человек! Примечательно, что в 2026 году этот профессиональный праздник совпадает с Днём ВДВ и Ильиным днём.