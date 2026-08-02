ВСУ снова направили беспилотники на Волгоградскую область

Жители Волгоградской области провели ночь в ожидании нового удара украинских БПЛА. Беспилотная опасность была объявлена в регионе накануне в 23:02 мск и действует до сих пор. Аэропорт Волгограда, несмотря на угрозу, работает в штатном режиме, передает ИА «Высота 102».
Напомним, что 31 июля Волгоград подвергся массированной террористической атаке украинских БПЛА. В регионе объявлялась и ракетная опасность. В результате один человек погиб и 8 пострадали. Есть разрушения.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше