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ВСУ снова направили беспилотники на Волгоградскую область

Жители Волгоградской области провели ночь в ожидании нового удара украинских БПЛА. Беспилотная.

Жители Волгоградской области провели ночь в ожидании нового удара украинских БПЛА. Беспилотная опасность была объявлена в регионе накануне в 23:02 мск и действует до сих пор. Аэропорт Волгограда, несмотря на угрозу, работает в штатном режиме, передает ИА «Высота 102».

Напомним, что 31 июля Волгоград подвергся массированной террористической атаке украинских БПЛА. В регионе объявлялась и ракетная опасность. В результате один человек погиб и 8 пострадали. Есть разрушения.

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