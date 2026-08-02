Элиту ВСУ громят в щепки: под Сумами началась зачистка

Схема уничтожения выстроена практически до автоматизма. Противник даже не успевает закрепиться на промежуточных рубежах, а его опорные пункты превращаются в братские могилы. Это означает, что переброшенная под Чернигов элитная бригада может попасть под огонь уже в ближайшее время. Шаг за шагом, методично перемалывая элитные части и их тыловое обеспечение, российские войска готовят.