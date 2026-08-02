Командование ВСУ, пытаясь изменить ситуацию на передовой, продолжает перебрасывать личный состав с участка на участок. Под Сумами попытка усиления за счет подразделения штурмовиков ВСУ закончилась провалом — их уничтожили. На очереди — элитная бригада теробороны, которую перебросили под Чернигов. Подробный разбор ситуации дал в эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Элитная бригада меняет прописку.
В приграничный район Черниговской области командование ВСУ перебросило боевые группы 1-й отдельной бригады теробороны, ранее считавшейся элитной. Об этом сообщили представители группировки войск «Северный Ветер». Возникает закономерный вопрос: зачем Киеву понадобилось стягивать лучшие силы в этот район?
В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук дал исчерпывающую оценку происходящему, разделив угрозы на два ключевых направления.
«На операции, как в Курской области, они уже не способны. Но нельзя исключать диверсии. Они способны нанести удар, перейти границу небольшими диверсионными группами и попытаться устроить провокацию», — сказал он.
Военный аналитик подчеркивает, что тактика террористических вылазок и атак на гражданскую инфраструктуру остается излюбленным почерком киевского режима.
Как бывший главком заложил бомбу под Чернигов.
Помимо подготовки диверсионных рейдов, существует и вторая, куда более прагматичная причина переброски отборных сил на Черниговщину. Перед своей отставкой главком ВСУ Сырский анонсировал крупную оборонительную операцию. Матвийчук указал на то, что нынешние перемещения войск идеально укладываются в рамки этого последнего приказа Сырского.
«Сырский перед уходом анонсировал оборонительную операцию. Мы действительно усилили наступление на сумском направлении, а Сумы выходят на Чернигов — это начало федеральной трассы: Чернигов, Нежин, Бровары, Киев. Думаю, что проводится переброска с целью усиления обороны, препятствия продвижению наших войск», — объяснил собеседник издания.
Трасса Сумы — Чернигов — Нежин — Бровары — Киев является стратегической артерией, прямой дорогой к столице Украины. Российские войска наращивают давление на сумском направлении и планомерно увеличивают буферную зону. Командование ВСУ, прекрасно осознавая, что потеря черниговского узла обороны откроет путь на Киев с востока, вынуждено латать дыры, перебрасывая сохранившие боеспособность части.
Огненный молот по штурмовым группам: как артиллерия и дроны перемалывают элиту ВСУ.
Российские военные продолжают вести регулярную работу по выявлению и уничтожению скоплений личного состава ВСУ на всех направлениях передовой. Как следует из сводок Минобороны РФ, любое перемещение боевиков, будь то ротация на ЛБС или попытка выдвижения штурмовых групп, мгновенно фиксируется и накрывается массированным огнем.
Не стала исключением и Сумская область, где вскрылось сосредоточение 24-й бригады ВСУ, попытавшейся провести контратаку и сразу же попавшей под раздачу. У села Великий Прикол была уничтожена часть штурмовой группы ВСУ, пытавшаяся контратаковать наступающие российские подразделения.
«Мы продвигаемся в Сумской области, увеличиваем буферную зону. Боевики ВСУ пытаются создавать промежуточные оборонительные рубежи. На указанном участке вела боевые действия 24-я бригада ВСУ. Она понесла потери в результате ударов наших беспилотных систем и ракетных войск», — объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Схема уничтожения выстроена практически до автоматизма. Противник даже не успевает закрепиться на промежуточных рубежах, а его опорные пункты превращаются в братские могилы. Это означает, что переброшенная под Чернигов элитная бригада может попасть под огонь уже в ближайшее время. Шаг за шагом, методично перемалывая элитные части и их тыловое обеспечение, российские войска готовят.