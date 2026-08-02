В Магадане мужчине грозит до 15 лет колонии за избиение гостя до смерти в частном доме

В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть потерпевшего. Трагедия произошла в ночь на 23 мая 2026 года в частном домовладении на улице Правонабережной. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.