На фестивале в Омске москвичка отбуксировала 7 автомобилей и установила рекорд

«Мне очень нравится этот город, и я с удовольствием приезжаю сюда снова и снова. В этом году мне уже удалось установить рекорд, сдвинув семь машин. В целом я довольна своим выступлением: в первом упражнении подняла именно тот вес, который планировала — это была часть тактики», — поделилась Юлия Подрядчик.