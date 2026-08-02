На фестивале в Омске москвичка отбуксировала 7 автомобилей и установила рекорд

На фестивале силового экстрима «Сила Сибири» в Омске установили новый рекорд России. Москвичка Юлия Подрядчик смогла сдвинуть и отбуксировать сразу семь автомобилей.
Соревнования прошли 1 августа на площади Победы и стали частью празднования Дня Омской области и города Омска. За награды боролись сильнейшие атлеты из России, Белоруссии и Казахстана. Ведущим турнира вновь выступил известный российский силач Михаил Кокляев.
Мужчины поднимали над головой блок весом 110 килограммов, буксировали автомобиль, кантовали 320-килограммовую покрышку и тянули платформу с грузом массой восемь тонн. В женскую программу вошли подъём бревна на максимальный вес, перенос 60-килограммового камня Атласа, кантование покрышки весом 180 килограммов и сдвигание платформы тяжелее 5,5 тонны.
Одним из главных событий фестиваля стало выступление Юлии Подрядчик. Спортсменка отбуксировала семь машин и установила рекорд страны. По словам москвички, она заранее рассчитала силы и в первом упражнении подняла именно тот вес, который планировала.
«Мне очень нравится этот город, и я с удовольствием приезжаю сюда снова и снова. В этом году мне уже удалось установить рекорд, сдвинув семь машин. В целом я довольна своим выступлением: в первом упражнении подняла именно тот вес, который планировала — это была часть тактики», — поделилась Юлия Подрядчик.
При этом не все попытки сложились удачно, в частности трудности возникли во время кантования покрышки.
В общем зачёте среди женщин Юлия Подрядчик заняла третье место. Победительницей стала Екатерина Зайцева из Челябинской области, второе место досталось москвичке Екатерине Прокоповой. Зайцева также установила рекорд России в подъёме бревна.
Среди мужчин лучший результат показал омич Евгений Марков. Серебро завоевал Евгений Гавриленко из Саратовской области, бронзу — Валерий Савин из Ханты-Мансийского автономного округа.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что турнир уже стал традиционной частью празднования Дня региона и объединяет сильнейших представителей силового экстрима из нескольких стран. Награды победителям и призёрам вручили министр спорта Омской области Алексей Ленберг и депутат регионального Заксобрания Игорь Попов.