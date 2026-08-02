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В российском городе девушку арестовали из-за пьяной езды на самокате

В Москве суд отправил под арест девушку, которая каталась на электросамокате пьяной и не прошла проверку.

В Москве суд отправил под арест девушку, которая каталась на электросамокате пьяной и не прошла проверку. Решение вынес мировой судья района Измайлово, сообщили в столичной пресс-службе судов.

Ночью 26 июля Дегтерева М. А. без номерного знака катила по Измайловскому шоссе. Инспектор ГИБДД остановил ее — от нее разило алкоголем, речь сбивалась, ноги заплетались. От освидетельствования самокатчица отказалась. Суд признал ее виновной и назначил 11 суток ареста.

Это не первый случай, когда самокатчики попадают под статью за езду в нетрезвом виде. Ранее в Магнитогорске поймали пьяного 50-летнего самокатчика.