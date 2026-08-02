В российском городе девушку арестовали из-за пьяной езды на самокате

Ночью 26 июля Дегтерева М. А. без номерного знака катила по Измайловскому шоссе. Инспектор ГИБДД остановил ее — от нее разило алкоголем, речь сбивалась, ноги заплетались. От освидетельствования самокатчица отказалась. Суд признал ее виновной и назначил 11 суток ареста.