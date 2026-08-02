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Детей в лагере под Хабаровском научили самообороне и защите от аферистов

Отдельно участники встречи разобрали схемы дистанционного обмана, с которыми подростки могут столкнуться в социальных сетях, мессенджерах и игровых чатах.

В пригороде Хабаровска сотрудники полиции провели для воспитанников лагеря «Мир детства» спортивное занятие и уроки безопасности. Ребятам показали приёмы самообороны, напомнили правила дорожного движения и объяснили, как не попасться на уловки интернет-мошенников, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Встреча началась с общей разминки и беговых упражнений, которые провели специалисты по профессиональной подготовке. После этого школьникам показали несколько простых способов освободиться от захвата и рассказали, как вести себя при возникновении опасной ситуации.

Спортивную часть продолжил разговор о безопасности на улицах. Инспекторы объяснили детям, как правильно переходить дорогу, зачем носить световозвращающие элементы и какие риски возникают при поездках на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

Отдельно участники встречи разобрали схемы дистанционного обмана, с которыми подростки могут столкнуться в социальных сетях, мессенджерах и игровых чатах. Особую осторожность им посоветовали проявлять при общении с незнакомцами, обещающими лёгкий заработок, подарки или выгодные покупки.

Школьникам также напомнили, что нельзя сообщать посторонним персональные данные, коды из СМС и сведения о банковских картах. При подозрительном звонке или сообщении детям рекомендовали сразу прекратить разговор и обратиться к родителям.