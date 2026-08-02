Мигранты в испанской Сеуте пытаются прятаться от полиции под мостами и на крышах

Мигранты, незаконно прибывшие в испанскую Сеуту, пытаются затеряться в разных районах города, прячась под мостами, на крышах домов, пляжах, в парках, трубах и других укрытиях.
Сотни иностранцев по-прежнему находятся на побережье и прилегающих к границе улицах. Они разбежались по городу небольшими группами, поэтому установить их местонахождение силовикам сложно.
Несмотря на усиленное присутствие сотрудников правоохранительных органов, число мигрантов, остающихся на улицах и побережье, визуально значительно превышает количество задействованных патрулей.
Многие выглядят истощенными и несут с собой небольшие пакеты с сухими продуктами. Некоторые резко и настойчиво подходят к прохожим, прося еду и деньги, передает РИА Новости.
До этого также стало известно, что в Испании начали устанавливать заграждения на волноломе Тарахаль в автономном городе Сеута на фоне массового наплыва мигрантов из Марокко.
Италия, в свою очередь, приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса. Премьер страны Джорджа Мелони заявила, что власти готовы принять меры для защиты границ.