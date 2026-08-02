Заложница хита. Почему Ирина Аллегрова не любила песню о шальной императрице

Несмотря на то, что «Императрица» стала абсолютнейшим хитом (и до сих пор разрывает чуть ли не все танцполы и караоке-клубы), этот шлягер быстро наскучили поп-звезде. Артистке также не нравилось, когда её величали этим титулом. Во время одного из концертов Аллегрова даже отказалась исполнять этот хит, хотя зрители очень просили.