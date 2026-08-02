На двух реках в Приморье ожидают опасный подъём воды

В Приморском крае ожидают опасный рост уровней воды на двух реках. Как информирует региональное управление МЧС, угроза паводка сохранится 2 и 3 августа после сильных дождей.
Главный риск связан с рекой Варфоломеевка и нижним течением Арсеньевки. По данным Примгидромета, в Яковлевском округе вода может подняться до отметок опасного гидрологического явления: 2 августа — на участке у села Варфоломеевка, 3 августа — у села Яковлевка на Арсеньевке.
Спасатели предупреждают, что возможны затопления дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов и низких участков населённых пунктов. Жителям зон риска рекомендуют заранее собрать документы и предметы первой необходимости на случай эвакуации.
Ранее власти региона сообщили о сильных дождях 1 и 2 августа и объявили штормовое предупреждение.
Ранее мы писали: Число жертв землетрясения на Кюсю выросло до 38, ранено 100 человек.
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