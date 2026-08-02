Крупный кластер чёрной металлургии планируют создать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае намерены создать крупный кластер чёрной металлургии, который объединит добычу руды и выпуск готовой продукции. Одной из его основ может стать Мильканский горно-обогатительный комбинат, сообщил в беседе со СМИ губернатор Дмитрий Демешин.