Крупный кластер чёрной металлургии планируют создать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае намерены создать крупный кластер чёрной металлургии, который объединит добычу руды и выпуск готовой продукции. Одной из его основ может стать Мильканский горно-обогатительный комбинат, сообщил в беседе со СМИ губернатор Дмитрий Демешин.
Инвестиции в освоение Мильканского железорудного месторождения оцениваются в 667 миллиардов рублей. Однако власти рассчитывают не ограничиваться добычей сырья, а наладить его дальнейшую переработку внутри региона.
«Мы рассчитываем, что создадим большой кластер чёрных металлов, когда достаём железо из земли и делаем конечный продукт — и сталь, и металлические изделия», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Вокруг крупного предприятия могут появиться десятки связанных производств, которые займутся переработкой, обслуживанием оборудования и выпуском готовых изделий. Такой подход позволит создать дополнительные рабочие места и сформировать в крае полноценную промышленную цепочку.
Похожую модель власти рассматривают и для драгоценных металлов, планируя строительство аффинажного завода. Сейчас на Дальнем Востоке нет предприятия, которое могло бы перерабатывать добываемые в макрорегионе золото, серебро и платину.