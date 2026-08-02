Житель Хабаровского края может отправиться в тюрьму за пьянство за рулём

В селе Хурба Комсомольского района инспекторы остановили 44-летнего автомобилиста, который сел за руль после употребления алкоголя, хотя уже был лишён водительских прав за такое же нарушение. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Во время проверки документов полицейские заметили у водителя признаки опьянения и отстранили его от управления машиной. Проведённое освидетельствование подтвердило наличие алкоголя.
Как выяснилось, в феврале 2026 года мужчину уже штрафовали на 45 тысяч рублей за нетрезвое вождение. Тогда же его лишили права управлять транспортом на один год и шесть месяцев, однако это не помешало ему вновь выехать на дорогу.
После повторного задержания в отношении жителя района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет два года лишения свободы.
Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку. Пока идёт расследование, мужчина находится под обязательством о явке.