Житель Хабаровского края может отправиться в тюрьму за пьянство за рулём

Как выяснилось, в феврале 2026 года мужчину уже штрафовали на 45 тысяч рублей за нетрезвое вождение. Тогда же его лишили права управлять транспортом на один год и шесть месяцев, однако это не помешало ему вновь выехать на дорогу.