Новый автомобильный мост через реку Урал построят на западе Казахстана — Минтранс

АСТАНА, 2 авг — Sputnik. В Западно-Казахстанской области построят новый автомобильный мост через реку Урал.
Он появится на международной трассе «Актобе — Уральск — граница РФ», сообщил Минтранс. С реализацией проекта ознакомился глава ведомства Нурлан Сауранбаев, который посетил регион.
«Проект реализуется по поручению Главы государства и направлен на обеспечение безопасного и бесперебойного движения на автомобильной дороге международного значения “Актобе — Уральск — граница Российской Федерации”. Новый мост будет возведен рядом с действующими мостовыми сооружениями, которые по итогам технического обследования признаны аварийными. Реализация проекта позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надежное транспортное сообщение на одном из наиболее загруженных участках дорожной сети региона», — сообщило ведомство.
Проектом предусмотрено строительство восьми километров автодороги, а также двух современных монолитных мостов: руслового протяженностью 513 метров и пойменного длиной 1710 метров.
«В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование, которое согласовано с уполномоченными государственными органами. Применение современных инженерных решений и технологий позволит значительно повысить надежность транспортной инфраструктуры, увеличить пропускную способность участка и обеспечить безопасную эксплуатацию объекта на долгосрочную перспективу», — отметили в министерстве.
Глава министерства транспорта поручил ускорить прохождение госэкспертизы, в ближайшее время определить источник финансирования строительства, а также обеспечить строгий контроль качества на всех этапах реализации проекта.