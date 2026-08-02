Новый автомобильный мост через реку Урал построят на западе Казахстана — Минтранс

«Проект реализуется по поручению Главы государства и направлен на обеспечение безопасного и бесперебойного движения на автомобильной дороге международного значения “Актобе — Уральск — граница Российской Федерации”. Новый мост будет возведен рядом с действующими мостовыми сооружениями, которые по итогам технического обследования признаны аварийными. Реализация проекта позволит повысить безопасность дорожного движения и обеспечить надежное транспортное сообщение на одном из наиболее загруженных участках дорожной сети региона», — сообщило ведомство.