В Хабаровске увековечат память первого космонавта планеты Юрия Гагарина

В Хабаровске в сентябре 2026 года планируют открыть памятник Юрию Гагарину. Инициативу ветеранского сообщества поддержали депутаты городской Думы на недавнем заседании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Эскиз памятника, который установят в парке имени Юрия Гагарина вблизи кинотеатра, утвердили и согласовали. Согласно концепции, космонавт будет держать в руках голубя.
— И уже в сентябре в юбилейный год первого полета человека в космос памятник планируется к открытию. Уверен, что это событие будет способствовать еще большему патриотическому настрою наших жителей! — написал в своих социальных сетях депутат Хабаровской городской Думы восьмого созыва Павел Троценко.
Высота памятника составит 220 см, его изготовлением занимается хабаровская компания. При этом средства были собраны благодаря жителям города и местным предпринимателям.