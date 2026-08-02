В Хабаровске увековечат память первого космонавта планеты Юрия Гагарина

— И уже в сентябре в юбилейный год первого полета человека в космос памятник планируется к открытию. Уверен, что это событие будет способствовать еще большему патриотическому настрою наших жителей! — написал в своих социальных сетях депутат Хабаровской городской Думы восьмого созыва Павел Троценко.