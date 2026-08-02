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В Хабаровске увековечат память первого космонавта планеты Юрия Гагарина

Памятник планируют открыть в сентябре 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске в сентябре 2026 года планируют открыть памятник Юрию Гагарину. Инициативу ветеранского сообщества поддержали депутаты городской Думы на недавнем заседании, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Эскиз памятника, который установят в парке имени Юрия Гагарина вблизи кинотеатра, утвердили и согласовали. Согласно концепции, космонавт будет держать в руках голубя.

— И уже в сентябре в юбилейный год первого полета человека в космос памятник планируется к открытию. Уверен, что это событие будет способствовать еще большему патриотическому настрою наших жителей! — написал в своих социальных сетях депутат Хабаровской городской Думы восьмого созыва Павел Троценко.

Высота памятника составит 220 см, его изготовлением занимается хабаровская компания. При этом средства были собраны благодаря жителям города и местным предпринимателям.