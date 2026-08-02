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Народные приметы на 3 августа: чего нельзя делать в день Онуфрия Молчаливого?

Почему на Руси готовили молча и для чего заставляли родных есть яблоки?

Источник: Живем в Нижнем

3 августа Церковь чтит Онуфрия Печерского, в старину его называли Молчаливым. В этот день на Руси было принято много работать и мало разговаривать. О том, какие еще традиции и запреты существовали у наших предков, расскажем сегодня.

Народные приметы на 3 августа: что нельзя делать.

В этот день не следует болтать попусту. Есть вероятность, что ваш собеседник расскажет ваши секреты всем в округе, из-за чего вы лишитесь друзей или работы.

Не стоит хвастаться. Если кто-то вас сглазит, лишитесь самого ценного, что есть в жизни. Во всяком случае, так говорили старцы на Руси.

Ни в коем случае не следует сидеть без дела. Якобы таким образом можно остаться без копейки в кармане.

Не рекомендуется надевать темные вещи. Из-за них в дом придет беда, верили в старину.

Наши предки опасались много тратить 3 августа. Было распространено мнение, что несдержанность в расходах обязательно приведет человека в долговую яму.

Если кто-то предлагает вам сотрудничество, подумайте трижды — велик риск быть обманутым. Тот, кто сулит вам выгоду, может использовать вас в собственных интересах.

Муж не должен отказывать жене в помощи. В противном случае, их отношения могут надолго испортиться.

Тем, у кого есть дети, нельзя оставлять их без присмотра. Наши предки считали, что к ребенку может прицепиться нечисть, лишив его сна и покоя.

День не годится для рукоделия. Только впустую время потратите.

Чтобы не провести в слезах целый год, не стоит оставлять постель незаправленной. Также не рекомендуется выглядывать в окно во время сильного ветра: он может «сдуть» с человека защиту от болезней.

Если не хотите прогневать Домового, 3 августа не беритесь за ремонт и не переставляйте мебель. Согласно старинным поверьям, в этот день дух отсыпается, поэтому любой шум может всерьез его разозлить.

Ближе к вечеру можно сходить в баню, но следует помнить: ночью там хозяйничает Банник — опасный и злой. Наши предки очень страшились этого духа, потому старались не засиживаться в парной.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы на 3 августа: что можно делать.

На Руси в этот день было принято много работать. В летний сезон людям было некогда сидеть без дела, поэтому они вставали с первыми лучами солнца. 3 августа наши предки трудились в поле, наводили порядок дома, ухаживали за скотиной, стирали вещи и пополняли запасы продовольствия.

Считалось, что день отлично подходит для борьбы с грызунами. Согласно поверью, если прогнать мышей из дома, то они больше не вернутся.

Также в день Онуфрия Молчаливого хозяюшки традиционно пекли пироги. Во время готовки женщины молчали, веря, что только так сдоба получится отменной.

Еще одна традиция даты — сбор урожая яблок. Из них сразу же делали варенье. Также бытовало мнение, что каждый в семье должен съесть хотя бы одно яблоко 3 августа, чтобы не болеть до конца года.

Также в старину было распространено мнение, что в этот день необходимо совершить семь хороших поступков. Якобы за них можно получить прощение семи грехов.

Кстати, день благоприятен для дел любовных. Можно объясниться в чувствах, посвататься или назначить дату свадьбы. Если пара сложится 3 августа, то влюбленных ждет счастливая жизнь в достатке и согласии.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 3 августа.

Если с самого утра идет дождь, еще три дня не отступит.

Солнечная погода указывает на то, что в августе будет много погожих денечков.

Резкое похолодание 3 августа — предвестник морозной зимы и поздней весны.

Если на улицы спустился туман, следующая неделя будет жаркой.

Пауки активно плетут паутину — нужно готовиться к ненастью.

Ливень с градом ближе к ночи — предупреждение о холодной осени и ранних заморозках.

Именинники 3 августа.

В этот день именины празднуют Анна, Георгий, Евгений, Иван, Онуфрий, Семен, Федор.