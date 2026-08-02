Народные приметы на 3 августа: чего нельзя делать в день Онуфрия Молчаливого?

3 августа Церковь чтит Онуфрия Печерского, в старину его называли Молчаливым. В этот день на Руси было принято много работать и мало разговаривать. О том, какие еще традиции и запреты существовали у наших предков, расскажем сегодня.
Народные приметы на 3 августа: что нельзя делать.
В этот день не следует болтать попусту. Есть вероятность, что ваш собеседник расскажет ваши секреты всем в округе, из-за чего вы лишитесь друзей или работы.
Не стоит хвастаться. Если кто-то вас сглазит, лишитесь самого ценного, что есть в жизни. Во всяком случае, так говорили старцы на Руси.
Ни в коем случае не следует сидеть без дела. Якобы таким образом можно остаться без копейки в кармане.
Не рекомендуется надевать темные вещи. Из-за них в дом придет беда, верили в старину.
Наши предки опасались много тратить 3 августа. Было распространено мнение, что несдержанность в расходах обязательно приведет человека в долговую яму.
Если кто-то предлагает вам сотрудничество, подумайте трижды — велик риск быть обманутым. Тот, кто сулит вам выгоду, может использовать вас в собственных интересах.
Муж не должен отказывать жене в помощи. В противном случае, их отношения могут надолго испортиться.
Тем, у кого есть дети, нельзя оставлять их без присмотра. Наши предки считали, что к ребенку может прицепиться нечисть, лишив его сна и покоя.
День не годится для рукоделия. Только впустую время потратите.
Чтобы не провести в слезах целый год, не стоит оставлять постель незаправленной. Также не рекомендуется выглядывать в окно во время сильного ветра: он может «сдуть» с человека защиту от болезней.
Если не хотите прогневать Домового, 3 августа не беритесь за ремонт и не переставляйте мебель. Согласно старинным поверьям, в этот день дух отсыпается, поэтому любой шум может всерьез его разозлить.
Ближе к вечеру можно сходить в баню, но следует помнить: ночью там хозяйничает Банник — опасный и злой. Наши предки очень страшились этого духа, потому старались не засиживаться в парной.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 3 августа: что можно делать.
На Руси в этот день было принято много работать. В летний сезон людям было некогда сидеть без дела, поэтому они вставали с первыми лучами солнца. 3 августа наши предки трудились в поле, наводили порядок дома, ухаживали за скотиной, стирали вещи и пополняли запасы продовольствия.
Считалось, что день отлично подходит для борьбы с грызунами. Согласно поверью, если прогнать мышей из дома, то они больше не вернутся.
Также в день Онуфрия Молчаливого хозяюшки традиционно пекли пироги. Во время готовки женщины молчали, веря, что только так сдоба получится отменной.
Еще одна традиция даты — сбор урожая яблок. Из них сразу же делали варенье. Также бытовало мнение, что каждый в семье должен съесть хотя бы одно яблоко 3 августа, чтобы не болеть до конца года.
Также в старину было распространено мнение, что в этот день необходимо совершить семь хороших поступков. Якобы за них можно получить прощение семи грехов.
Кстати, день благоприятен для дел любовных. Можно объясниться в чувствах, посвататься или назначить дату свадьбы. Если пара сложится 3 августа, то влюбленных ждет счастливая жизнь в достатке и согласии.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 3 августа.
Если с самого утра идет дождь, еще три дня не отступит.
Солнечная погода указывает на то, что в августе будет много погожих денечков.
Резкое похолодание 3 августа — предвестник морозной зимы и поздней весны.
Если на улицы спустился туман, следующая неделя будет жаркой.
Пауки активно плетут паутину — нужно готовиться к ненастью.
Ливень с градом ближе к ночи — предупреждение о холодной осени и ранних заморозках.
Именинники 3 августа.
В этот день именины празднуют Анна, Георгий, Евгений, Иван, Онуфрий, Семен, Федор.