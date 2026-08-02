От +18 до +31 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 2 августа

Согласно прогнозу, осадки в Ростове-на-Дону 2 августа не ожидаются: будет переменная облачность, без дождя. Ветер северный и северо-восточный разовьет скорость в 6 — 11 м/с. В ночь на 3 августа также будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный и восточный задует со скоростью 7 — 12 м/с.