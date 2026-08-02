Как не потерять работу через пять лет: Профессор экономики назвал главные навыки будущего

Работодатели сейчас оценивают сотрудников по набору универсальных компетенций. В ближайшие пять лет особенно востребованными будут аналитическое и критическое мышление. Эти навыки позволяют проверять информацию, выявлять причинно-следственные связи и принимать решения на основе фактов. Не менее важно системное мышление — способность видеть взаимосвязь процессов и понимать, как одно решение влияет на работу команды, подразделения или компании в целом.