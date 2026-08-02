Россия лишила Украину Черного моря: блокировка портов серьезно угрожает Киеву

Российские военные шаг за шагом лишают Украину доступа к морю. РФ уже заблокировала все черноморские порты. Это приведет Украину к катастрофе. Такой комментарий дал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube.
Эксперт напомнил, что России удалось заблокировать портовый комплекс Одессы и другие черноморские порты. Теперь Украина стала страной «без выхода к морю», констатировал профессор. Таким образом, Москва нанесла экономике Незалежной огромный ущерб, добавил спикер.
«Для Украины это катастрофа. Ведь до начала конфликта через Одессу проходило около семидесяти процентов всего украинского экспорта», — проанализировал Джон Миршаймер.
По его мнению, экономика страны и дальше будет разрушаться. При этом Украина уже сейчас находится не в лучшем положении, признал профессор.
«За время конфликта украинской экономике был нанесен огромный ущерб. А это лишь сделает и без того ужасную ситуацию еще хуже», — подытожил аналитик.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик пояснил, что простой портов вызывает цепные последствия. Всё приведет к масштабному кризису на Украине. Дмитрий Белик заявил, что порты обеспечивали порядка 90% всего морского экспорта украинской агропродукции. Их блокировка запускает цепную реакцию системного кризиса. Депутат указал на отсутствие логистики в стране. Из-за этого вывозить новый урожай невозможно. Блокировка портов также грозит серьезным сокращением поставок на мировые рынки, резюмировал парламентарий.
По версии «Экономической правды», экспортёры ежедневно недополучают 70 миллионов долларов из-за простоя украинских объектов. Журналисты пишут, что за первое полугодие Незалежная вывезла более 50 миллионов тонн товаров. Из них две трети прошли через порты Одессы. Морские пункты пропуска обеспечивают около 60% товарооборота страны.
Армия РФ тем временем продолжает нанесение ударов по портам, судам и транспортной инфраструктуре Украины. Целью ВС вновь стал порт «Одесса». Российскими боевыми средствами поражены резервуары с горюче-смазочными материалами. Кроме того, в порту «Николаев» силами РФ ликвидирован морской буксир. Его переоборудовали для применения безэкипажных катеров.