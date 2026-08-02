Очередной «Ночной забег в Столице закатов» прошёл в Нижнем Новгороде накануне.
Как сообщают организаторы мероприятия, стартовали состязания в 19:00 1 августа, завершились — в 23:00. Участники могли выбрать дистанцию в три, пять и десять километров. Стартовый городок забега разместился на Нижневолжской набережной, у катера «Герой», сам забег шёл по набережной Гребного канала. На него вышли около 5000 спортсменов..
Королевой забега до старта выбрали Ольгу Упман из Чувашии, королём — Владимира Мордашова из Павлова. На дистанциях, кроме родных и друзей, участников поддерживали специально приглашённые музыканты — группа «Стерео Ширина».
Ранее специалисты рассказали, кому стоит воздержаться от забегов и марафонов.