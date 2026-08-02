«Ночной забег в Столице закатов» прошёл в Нижнем Новгороде

Как сообщают организаторы мероприятия, стартовали состязания в 19:00 1 августа, завершились — в 23:00. Участники могли выбрать дистанцию в три, пять и десять километров. Стартовый городок забега разместился на Нижневолжской набережной, у катера «Герой», сам забег шёл по набережной Гребного канала. На него вышли около 5000 спортсменов..