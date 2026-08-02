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С праздником, «крылатая пехота»!: губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем ВДВ

Алексей Текслер отметил стойкость и героизм челябинцев-десантников на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Исполняется 96 лет со дня их образования. Тысячи южноуральцев прошли через подразделения ВДВ, многие продолжают службу, в том числе выполняя задачи в зоне специальной военной операции. Жителей Челябинской области поздравил с праздником губернатор Алексей Текслер:

— «Крылатая пехота» была и остается примером высочайшего воинского мастерства, храбрости, боевого братства и подлинного патриотизма. Челябинская область по праву гордится своими земляками, которые доблестно и честно служат в рядах десантных войск России. Многие бойцы ВДВ сегодня проявляют беспримерную стойкость и героизм в ходе специальной военной операции, вновь и вновь доказывают, что для «голубых беретов» не существует нерешаемых задач.