С праздником, «крылатая пехота»!: губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем ВДВ

— «Крылатая пехота» была и остается примером высочайшего воинского мастерства, храбрости, боевого братства и подлинного патриотизма. Челябинская область по праву гордится своими земляками, которые доблестно и честно служат в рядах десантных войск России. Многие бойцы ВДВ сегодня проявляют беспримерную стойкость и героизм в ходе специальной военной операции, вновь и вновь доказывают, что для «голубых беретов» не существует нерешаемых задач.