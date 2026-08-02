Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством

Автор иска указал, что переработал в нейросети репродукции картины «Мона Лиза» («Джоконда») Леонардо да Винчи и фотографии Статуи Свободы. В резульате у него получились арт-объекты «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином», а ответчик использовал их на футболках, худи, свитшотах и термостаканах, которые продавал на своем сайте. Истец просил суд взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав автора на произведения дизайна.