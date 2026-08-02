За сутки спасатели дважды искали людей в лесах под Красноярском

В субботу, 1 августа, в лесном массиве возле поселка Торгашино заблудилась 62-летняя женщина. Поняв, что не сможет самостоятельно найти дорогу назад, она позвонила по номеру 112. Диспетчер соединил её со специалистами Красноярского поисково-спасательного отряда. Получив от заблудившейся пенсионерки описание ориентиров, спасатели дистанционно вывели её к собственному автомобилю с помощью инструкций по телефону. Вечером того же дня помощь потребовалась еще одной заплутавшей — 37-летней женщине в районе деревни Минино. На этот раз спасателям пришлось выдвигаться на место и прочесывать ночной. Поздно вечером женщину обнаружили. Специалисты КГКУ «Спасатель» напоминают правила безопасности при походе в лес: Обязательно сообщите близким свой точный маршрут и предполагаемое время возвращения. Возьмите с собой запас воды, еды и полностью заряженный телефон. Надевайте яркую одежду — это значительно упростит работу поисковых групп, если вы попадете в беду.