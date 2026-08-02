Силы ПВО ночью отразили массированную атаку на Ростовскую область

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. ПВО ночью отразила атаку на Ростовскую область, уничтожено почти 150 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область. Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и еще 7 районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском. К сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Он отметил, что в Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кабеля на крыше элеватора. Пострадавших нет. Пожар полностью ликвидирован.
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