В Красноярске врачи бесплатно прооперируют детей с расщелиной губы и нёба

В Красноярске специалисты благотворительного фонда «Операция Улыбка» проведут серию бесплатных хирургических вмешательств для детей с врожденной расщелиной губы и нёба. Об этом сообщили организаторы медицинской акции.
Приемы и сами операции пройдут со 2 по 6 августа на базе Красноярской межрайонной детской клинической больницы № 5. Чтобы попасть к врачам, родителям необходимо предварительно записаться на консультацию через клинического координатора проекта Екатерины Останиной по телефону +7 (999) 612−83−31.
Организаторы отмечают, что на первый прием достаточно прийти вместе с ребенком — собирать дополнительные справки и сдавать анализы заранее не нужно. Хирургическое вмешательство и последующее наблюдение специалистов, включая осмотр ортодонта, предоставляются абсолютно бесплатно. Пациентам из других населенных пунктов потребуется оплатить только проезд до Красноярска.
Медики фонда работают по международным стандартам, уделяя главное внимание безопасности. При необходимости хирурги проводят детям дополнительные этапы лечения, в том числе костную пластику или речеулучшающие операции. Перед вмешательством маленьких пациентов готовит психолог, а дальнейшую реабилитацию сопровождает профильный логопед. Подробнее о фонде и врачах можно узнать на сайте проекта.