В Красноярске врачи бесплатно прооперируют детей с расщелиной губы и нёба

Организаторы отмечают, что на первый прием достаточно прийти вместе с ребенком — собирать дополнительные справки и сдавать анализы заранее не нужно. Хирургическое вмешательство и последующее наблюдение специалистов, включая осмотр ортодонта, предоставляются абсолютно бесплатно. Пациентам из других населенных пунктов потребуется оплатить только проезд до Красноярска.