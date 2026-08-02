Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На автобусах из Ангарска в Иркутск резко подорожал проезд до 250 рублей

Подорожание связано с топливным кризисом.

Источник: Magnific

С 1 августа перевозчик «Авто Сиб» повысил стоимость проезда на маршрутах № 372 и № 375, соединяющих Ангарск и Иркутск. Теперь билет стоит 250 рублей, прежде он стоил 190 рублей. Причиной назван топливный кризис. Цена на дизельное топливо в Приангарье выросла более чем на 50%, что сделало прежние тарифы нерентабельными.

В компании подчеркнули, что повышение стало вынужденной мерой для сохранения безопасности и регулярности рейсов.

Пассажиров просят отнестись к повышению стоимости проезда с пониманием.