На автобусах из Ангарска в Иркутск резко подорожал проезд до 250 рублей

С 1 августа перевозчик «Авто Сиб» повысил стоимость проезда на маршрутах № 372 и № 375, соединяющих Ангарск и Иркутск. Теперь билет стоит 250 рублей, прежде он стоил 190 рублей. Причиной назван топливный кризис. Цена на дизельное топливо в Приангарье выросла более чем на 50%, что сделало прежние тарифы нерентабельными.