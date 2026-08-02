Беглов рассказал о лучшем поздравлении от внуков на день рождения

«Лучшее поздравление получил от пятерых моих внуков от семи до четырнадцати лет — трех мальчиков и двух девочек. Они привезли с собой флаги — России и Санкт-Петербурга. Выстроились в ряд, как почетный караул, и исполнили для дедушки гимн Российской Федерации. Ну, я про себя подумал, что это, конечно, здорово, хотя удивился не особо. У нас во всех школах поют гимн страны. А потом исполнили гимн Санкт-Петербурга. Эта задача уже гораздо сложнее. Молодцы, справились», — рассказал собеседник агентства.