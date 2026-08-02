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Беглов рассказал о лучшем поздравлении от внуков на день рождения

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что дети выстроились в ряд, как почетный караул, и исполнили гимн Российской Федерации.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС, что лучшее поздравление с днем рождения получил от внуков.

«Лучшее поздравление получил от пятерых моих внуков от семи до четырнадцати лет — трех мальчиков и двух девочек. Они привезли с собой флаги — России и Санкт-Петербурга. Выстроились в ряд, как почетный караул, и исполнили для дедушки гимн Российской Федерации. Ну, я про себя подумал, что это, конечно, здорово, хотя удивился не особо. У нас во всех школах поют гимн страны. А потом исполнили гимн Санкт-Петербурга. Эта задача уже гораздо сложнее. Молодцы, справились», — рассказал собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован 3 августа в 09:00.

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