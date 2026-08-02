Дерматовенеролог Шакирова призвала проводить самоосмотр родинок раз в месяц

Во время саморевизии родинок насторожить должен один или несколько из следующих признаков: асимметрия родинки, неровные, рваные границы, неоднородный цвет, наличие нескольких оттенков, диаметр более 6 мм. «Плюс правило “гадкого утенка”: одно образование заметно отличается от всех остальных на теле. Следует немедленно обратиться к врачу, если родинка кровоточит, мокнет, покрывается корочкой, зудит или болит, если появился быстро растущий узелок, если ранка не заживает более четырех недель, если на ногте появилась темная продольная полоса, особенно с переходом пигмента на кожный валик», — добавила Шакирова.