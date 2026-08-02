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Омичка дала в долг мошенникам

Омичей просят пристальней относиться к любым формам дистанционного общения на тему перевода средств и передачи любых данных.

Источник: Magnific

В воскресенье, 2 августа 2026 года, в пресс-службе правоохранительных органов сообщили о случаях дистанционного мошенничества.

Так, 39-летняя жительница Кировского административного округа Омска одолжила мошенникам 26,3 тысячи рублей. Изначально женщина думала, что дает в долг подруге.

"В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Омску обратилась 39-летняя жительница Кировского административного округа. Женщина получила в мессенджере сообщение от лица, представившегося ее подругой, с просьбой одолжить деньги. Омичка перевела 26 300 рублей на указанный счет.

Созвонившись с подругой, заявительница убедилась, что просьба о деньгах исходила не от нее. Стало ясно: мошенники воспользовались взломанным аккаунтом", — отметили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

За вскрытием правды последовало обращение в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Отмечается, за отчетный период на территории региона зарегистрирован 31 случай дистанционного хищения денежных средств.