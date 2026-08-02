За кражу жеребца жителю Красноярского края грозит до 5 лет тюрьмы

По данному факту следователем ОМВД России «Балахтинско-Новоселовский» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.