За кражу жеребца жителю Красноярского края грозит до 5 лет тюрьмы

В Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края полицейские раскрыли кражу жеребца и вернули его владельцу.
В начале июля в дежурную часть ОМВД России «Балахтинско-Новоселовский» обратился житель с. Светлолобово 1967 г.р.. Мужчина сообщил, что неизвестные, находясь возле ограды его дома, похитили принадлежащего ему жеребца красно-пестрой масти по кличке Кавказ, стоимостью 220 тысяч рублей.
Пострадавший держал коня на привязи возле своей усадьбы, пока однажды утром не обнаружил его пропажу. Петля и веревка, которыми он был привязан, лежали на земле.
Полицейские задержали подозреваемого в краже коня. Им оказался ранее судимый уроженец соседнего Ужурского района 1992 г.р., Мужчина сознался в содеянном, показал, где держал похищенное животное, после чего Кавказ был возвращен владельцу.
По данному факту следователем ОМВД России «Балахтинско-Новоселовский» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.