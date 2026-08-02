Axios: США удивлены готовности Ирана к эскалации конфликта

По словам одного из собеседников издания, в последние дни иранская сторона действовала «очень агрессивно».
Он утверждает, что после ракетного удара по американской базе в Иордании иранские военные провели «дополнительные атаки» против сил США на Ближнем Востоке. При этом раскрывать какие-либо подробности чиновник не стал.
Как отмечает Axios, президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана уже в ближайшие дни. По данным издания, предполагаемая кампания должна вынудить Тегеран принять условия Вашингтона по прекращению огня.
1 августа в The Wall Street Journal со ссылкой на источники писали, что Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. По данным издания, военная операция может продлиться несколько дней. Однако собеседники газеты отметили, что глава Белого дома может отказаться от ударов в случае прогресса на дипломатическом направлении.