Три человека погибли при взрыве в ресторане в центре Москвы

Три человека погибли при взрыве у ресторана Balzi Rossi на Кудринской площади, сообщило ГУ МВД Москвы.
Пятнадцать пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Согласно объявлению на сайте, ресторан был закрыт на банкет. На месте взрыва в районе дома 1 работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб.
Очевидица рассказала РИА Новости, что первые машины МЧС и скорой помощи приехали очень быстро — в течение пары минут.
Из-за происшествия на другую дату перенесли ночной велофестиваль.
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