В Хабаровском крае подготовили программу по развитию судоходства на Амуре

«Мы сейчас выработали программу и будем её утверждать на Морской коллегии, которую возглавляет Николай Платонович Патрушев. Рассчитываем, что Морская коллегия утвердит у нас программу развития судоходства по Амуру», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.