В Хабаровском крае подготовили программу по развитию судоходства на Амуре

В Хабаровском крае подготовили программу развития пассажирского и грузового судоходства по Амуру. Утвердить её рассчитывают на заседании Морской коллегии России в сентябре, сообщил в беседе со СМИ губернатор Дмитрий Демешин.
Документ должен определить, как вернуть реке более заметную роль в перевозке людей и грузов. Кроме того, власти рассчитывают развивать на Амуре туристические маршруты, которые смогут связать прибрежные города и посёлки.
«Мы сейчас выработали программу и будем её утверждать на Морской коллегии, которую возглавляет Николай Платонович Патрушев. Рассчитываем, что Морская коллегия утвердит у нас программу развития судоходства по Амуру», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Одним из главных препятствий остаётся нехватка подходящих судов. Существующего флота недостаточно, чтобы заметно нарастить объёмы грузовых перевозок и регулярно организовывать речные круизы.
Поэтому программа будет связана не только с развитием маршрутов и причальной инфраструктуры, но и с гражданским судостроением. Выпуск новых судов может дать дополнительные заказы предприятиям края и постепенно обновить амурский флот.